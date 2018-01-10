محكمة الاستئناف العسكرية تؤجل أولى جلسات محاكمة مدنيين في قضية سياسية حتى 14 يناير

2018-01-10 - 1:58 م

مرآة البحرين: عقدت محكمة الاستئناف العسكرية (الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018) أولى جلساتها لنظر الطعن على أحكام بالإعدام بحق 6 مواطنين، وأخرى بسجن 7 لسبع سنين في قضية ذات خلفية سياسية.

وكانت محكمة عسكرية أصدرت (25 ديسمبر/كانون الأول 2017) حكما بإعدام "الجندي/مبـارك عـادل مبارك مهـنا، سيد فاضل السيد عباس حسن رضي، السيد علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، السيد مرتضى مجـيـد رمضـان علوي ( السـندي )، الشيخ حبـيب عبدالله حسن علي(الجـمري)"، كما قضت بالسجن 7 سنوات لـ "محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد، علي جعفر حسن الريس"، وذلك عن تهمة التخطيط لاغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.

وفي العام 2017 تم تعديل الدستور ليسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.