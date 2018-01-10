2018-01-10 - 2:00 م

مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، تأجيل استئناف قضية قروب البسطة الى جلسة 4 فبراير/شباط لضم المفردات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت (الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017) حكما بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق 7 متهمين بالانضمام لـ "قروب البسطة"، بعد مزاعم بتخابرهم مع إيران والحرس الثوري وحزب الله.

وحكمت محكمة أول درجة على كل من "سيد مرتضى السندي، حسين عبدالوهاب حسين، محمد فخراوي، علي فخراوي، علي المعراج، محمد صالح عيسى، زهير جاسم محمد، علي جاسم عاشور" بالسجن المؤبد مع إسقاط الجنسية.

كما قضت بالسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية على كل من "إبراهيم جعفر حسن، حميد علي منصور، محمد أحمد سرحان، محمد عبدالجليل السباع، محمود عبدالرضا حسن (الجزيري)، محمد عبدالعزيز الدقاق".

وقضت المحكمة أيضا بسجن "عيسى صالح عيسى" 15 عاما، فيما حكمت على السيد قاسم مجيد والشيخ عيسى القفاص بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لكل منهما.