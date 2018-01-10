بابكو فقدت 40٪ من طاقتها الانتاجية منذ حريق 2016 حتى الآن
2018-01-10 - 3:59 م
مرآة البحرين (خاص): أفاد قيادي في القطاع النفطي بالبلاد أن شركة نفط البحرين (بابكو) فقدت 40% من طاقتها الانتاجية منذ الحريق الذي اندلع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وبحسب الأرقام فإن بابكو كانت تنتج 260 ألف برميل يوميا، إلا أن الحريق أدى لخسارتها 104 آلاف برميل، لتنتج فقط 156 ألف برميل يومياً، وذلك بعد الحريق الذي تسبب به إهمال أحد الموطفين الجدد والذي لم تتم محاسبته.
وحسب المعلومات فإن الحريق جاء بسبب إهمال وعدم كفاءة موظف متجنس من أصل يمني، تم توظيفه ضمن العشرات الذين وظفوا بعد أحداث 2011، من الأجانب والمجنسين، وهو محسوب على فريق وزير النفط الحالي محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة (نجل قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد).
ويؤكد القيادي في القطاع النفطي أن الشركة تخلت عن العديد من الاشتراطات المشددة في التوظيف وإجراءات السلامة بعد قدوم الموظفين الجدد "على سبيل المثال، لازال يصر عدد من الموظفين الجدد على اصطحاب هواتفهم المحمولة في الأماكن التي يحظر فيها إدخال الهاتف النقال".
وبالعودة إلى الحريق يؤكد المصدر أن الموظف تسبب في حريق أدى للقضاء على مركز التحكم الإلكتروني، وهي غرفة تتحكم في عدد كبير من الأنابيب والتي تحوي مواد مختلفة وتحتاج إلى ضغط مختلف، كما تتحكم الغرفة التي تدمرت جراء الحريق في جزء كبير من المصفاة.
ومنذ الحريق الذي تم التعتيم على آثاره لاحقاً، خسرت شركة بابكو ما لا يقل عن 45 مليون دينار وفق المصدر.
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