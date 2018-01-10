وزير الداخلية: اجراءات بحق حاملي الجنسية الذين ينافسون أصحاب الأعمال السعوديين

2018-01-10 - 11:33 م

مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إن وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بحث موضوع منافسة عدد ممن يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية، مستغلين في ذلك التسهيلات التي تقدم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين السعوديين.

وأمر الوزير "بسرعة التحري حول هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم لتصحيح ذلك".

وكان سعوديون قد أشاروا إلى أن الأشخاص الذين تجنسهم البحرين يستفيدون من الجنسية الخليجية في مزاحمة السعوديين في سوق العمل.





