اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ حمزة الديري لتنفيذ حكم بالسجن عاما كاملا

2018-01-11 - 3:53 ص

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الأربعاء (10 يناير/ كانون 2018) رجل الدين الشيعي الشيخ حمزة الديري، بعد تأييد حكمٍ بسجنه عاما كاملا.

وذكرت معلومات أن الديري تم اعتقاله من مبنى المحكمة فورا بعد تأييد محكمة الاستئناف سجنه؛ لتعبيره عن التضامن مع المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقتلت البحرين 6 أشخاص في الدراز وتعاقب العشرات بالسجن على خلفية المشاركة في اعتصام قرب منزل قاسم الذي يقيم تحت إقامة جبرية، منذ إسقاط جنسيته يونيو/ حزيران 2016.