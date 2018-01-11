الاستئناف: السجن 15 سنة لمتهمين بالتجمهر والهجوم على ضابط وشرطي بالدراز

2018-01-11 - 1:21 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة لمتهمين بمهاجمة ضابط وشرطي بالدراز والحرق العمد وحيازة سلاح والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 15 سنة لـ 16 متهما، في القضية واستأنف المتهمان الأول والثاني فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتدعي السلطات أن الدراز كانت قد شهدت تظاهرات احتجاجية "فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم وفور وصولهم قام الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية فتعرض اثنان من رجال الأمن العام لإصابات من جراء الأعيرة النارية وعلى اثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات المكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة".