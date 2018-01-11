تأييد السجن 15 سنة لثلاثة متهمين بإحداث تفجير أدى لإصابة 4 شرطة في منطقة القرية

2018-01-11 - 1:32 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم الصادر بسجن 3 متهمين لمدة 15 سنة في قضية إحداث تفجير أدى لإصابة 4 شرطة بمنطقة القرية ضن 7 متهمين، وذلك لعدم حضورهم جلسات الاستئناف.

وتزعم السلطات أنها كانت قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في 7 إطارات و4 حاويات قمامة على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القريّة، "وبتوجه قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وفي أثناء محاولتها إخماد الحريق المشتعل بالاطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسم غريب أسفر عن إصابة 4 من أفراد قوات حفظ النظام، فنقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفي أثناء معاينة أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، مثبت به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد إلى داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك الذي انتهى عند أحد المنازل، وكانت بالقرب من ذلك السلك آثار لحذاء اختفت عند المنزل ذاته، فاستأذن رجال الأمن أصحاب المنزل للدخول وأذنوا لهم، وخلال تفتيشهم للمنزل عثروا على شخص ليس من العائلة، وعثروا معه على الحذاء الذي تم تتبع أثره، إضافة إلى حيازته لقناع واقٍ من الغازات ونظارة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بها وأرشد الشرطة على بقية المتهمين".

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على المتهمين السبعة، فطعن المستأنفون الثلاثة على الحكم وتغيبوا عن المثول أمام محكمة الاستئناف، فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.