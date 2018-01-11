كاتب كويتي: دول الخليج ترفض توظيف شباب البحرين لسبب مذهبي

2018-01-11 - 2:49 م

مرآة البحرين: قال الكاتب والباحث الكويتي في الشأن الخليجي، ناصر العبدلي أن دول الخليج ترفض توظيف شباب البحرين لسبب مذهبي، مشيرا إلى أن "هناك 35 مليون عامل في دول الخليج الست ومع ذلك شباب البحرين أعلى نسبة بطالة في الخليج وبقية الدول ترفض استيعابهم لسبب مذهبي".

وأضاف في تصريح صحفي نقلته شبكة الدروازة الإخبارية أن "الناتج الإجمالي الخليجي يصل إلى تريليون دولار ومع ذلك هناك 6 ملايين من 31 مليون خليجي تحت خط الفقر" على حد قوله.

وتتكون البحرين من أغلبية شيعية لا تقل عن 65٪ تشكو التهميش والتمييز وتعاني من البطالة، فيما تتكون دول الخليج الأخرى من أغلبية سنية تقابلها أقلية شيعية لا تتجاوز 35٪ في أفضل تقدير.