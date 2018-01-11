فيديو: وزير الخارجية القطري يقول إن بلاده سمحت لمن أعادت لهم الجنسية القطرية أن يحتفظوا بجنسيتهم البحرينية

2018-01-11 - 3:36 م

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن موضوع تجنيس البحرينيين أنهي بعد حوار بين الدولتين، وقد أرسل وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة رسالة في الاجتماع الوزاري الخليجي تفيد بذلك، كاشفا أن دولة قطر سمحت لمن أعادت لهم الجنسية القطرية، أن يحتفظوا بجنسيتهم البحرينية وذلك بسبب الوضع في البحرين.

وأضاف أن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، زارا الدوحة لاحقاً، ولم يتم إثارة موضوع التجنيس نهائياً.

وأوضح الوزير القطري في مقابلة مع قناة قطر في برنامج (الحقيقة) الذي بث مساء الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018 أن من تم تجنيسهم من البحرينيين هم في الحقيقة قطريون استوطنوا البحرين، وعادوا لاحقا يطالبون بجنسيتهم القطرية، وقد أعيدت لهم الجنسية القطرية، مشيرا إلى أن موضوعهم يتم بحثه في لجنة معنية بإعادة الجناسي، ولا يتم بمرسوم أميري كما هو معمول به من من يكتسبون الجنسية القطرية بالتجنس.

وأكمل "بسبب وضع البحرين، دولة قطر سمحت لمن أعيدت له الجنسية من حاملي الجنسية البحرينية، بالاحتفاظ بالجنسية البحرينية، على الرغم من أن القانون القطري لا يسمح بذلك (ازدواجية الجنسية)" على حد قوله.