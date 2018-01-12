قطر تقول إن طائرة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي

2018-01-12 - 4:24 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الجمعة إن قطر وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن طائرة حربية إماراتية مقاتلة اخترقت مجالها الجوي في ديسمبر كانون الأول.

واتخذت أربع دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إجراءات ضد قطر في مجالات الدبلوماسية والتجارة والسفر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر هذا الاتهام.

وجاء في تقرير الوكالة القطرية أن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاختراق المزعوم الذي قالت إنه وقع يوم 21 ديسمبر كانون الأول الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي واستمر دقيقة واحدة.

وذكرت الوكالة أن المندوبة القطرية أكدت "أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها.

"واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها علاوة على كونها خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالإمارات.