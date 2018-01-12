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ظريف ناقش مع نظيره البريطاني قضايا البحرين واليمن
2018-01-12 - 1:16 م
مرآة البحرين: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه عقد اجتماعا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون ناقش خلاله ملفات البحرين واليمن.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل (الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018) قال ظريف عن اجتماعه مع نظيره البريطاني "لقد أجرينا حوارا موجزا حول العلاقات الثنائية بما فى ذلك تناقشنا حول القضايا القنصلية وغيرها من القضايا القائمة بين البلدين".
وأضاف "ناقشنا أيضاً ما يجب على بريطانيا عمله لإنهاء الصراع في البحرين وإنهاء الحرب في اليمن"، متأملا أن تتخذ الحكومة البريطانية "الخطوات اللازمة" على حد تعبيره.
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