التحقيق الخاصة تحيل 13 شرطيا للمحاكمة على خلفية أحداث سجن جو عام 2015

2018-01-12 - 1:22 م

مرآة البحرين: قالت وحدة التحقيق الخاصة أنها أحالت 13 شرطيا للمحاكمة على خلفية أحداث سجن جو التي حدثت في مارس/آذار من العام 2015.

وفي تصريح صحفي قال القائم بأعمال رئيس الوحدة خالد الهزاع، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 31 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

أما بشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة فقد استمعت إلى أقوال 59 شاكي و65 شاهد، فيما استجوبت 53 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة، كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بها.

وأكمل "وقد استكملت التحقيقات في واقعة ادعاء مجموعة من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل بالاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة، أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على مجموعة كبيرة من النزلاء بالإدارة المذكورة، قاموا بإحداث الفوضى والشغب داخل مركز الإصلاح والتأهيل وإتلاف مبانيه، واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وقد انتهت إلى إحالة 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بمقتضى المواد 75/4 ، 107/1 ، 339/1و2 من قانون العقوبات"