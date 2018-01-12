الوفاق: اعتقال الشيخ الديري عمل مدان ويأتي ضمن مسلسل الاعتداء على علماء الدين في البحرين

2018-01-12 - 1:35 م

مرآة البحرين: دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، اعتقال السلطات لرجل الدين الشيعي والنائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية، الشيخ حمزة الديري بعد تأييد حكم بسجنه عاما كاملا على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز تضامنا مع آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفي بيان لها اعتبرت الوفاق اعتقال الديري "عمل مدان ومرفوض ويأتي ضمن مسلسل الاعتداء على علماء الدين في البحرين الذي لم يتوقف، وهو مشروع واسع وممنهج ويأتي ضمن عملية الازدراء والكراهية وامتهان كرامة وحقوق أبناء المذهب الجعفري في البحرين".

وطالبت الوفاق بضرورة تحرك العالم لوقف ما يتعرض له أبناء المذهب الجعفري على مستوى المؤسسات و الشخصيات وحرية المعتقد والتفكير.

وأكدت أن امتهان كرامة علماء الدين وصل لمرحلة من الصعوبة بمكان وقد ملئت السجون بهم فقط لأنهم أصحاب رأي ويطالبون بالإصلاح والخير للبحرين وأهلها جميعاً، مشددة على ضرورة الإفراج عن العلماء الذين اعتقلوا مؤخراً الشيخ الديري والشيخ العالي والسيد محيي والسيد المشعل والشيخ القشعمي وكل علماء الدين المعتقلين، وفق البيان.