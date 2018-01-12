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ارتفاع أسعار تذاكر السينما في البحرين إلى 3.5 دينار
2018-01-12 - 1:39 م
مرآة البحرين: ارتفعت أسعار تذاكر دخول دور السينما بمجمع سيتي سنتر أمس من 3 دنانير إلى 3 دنانير ونصف، ما أثار حفيظة مرتاديها ومناداتهم بمقاطعة دور السينما من خلال إطلاق عدة هاشتاقات، وخاصة أن ارتفاع أسعار تذاكر السينما قد جاء تزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين والضريبة الانتقائية، الأمر الذي شكل عبئا على المواطن.
والجدير بالذكر أن دخل دور سينما البحرين بأكملها قد بلغ أكثر من 22 مليون دينار في عام 2016، وأن نسبة مرتادي دور السينما من البحرينيين هو في حدود 5% فقط.
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