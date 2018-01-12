التربية توجه إنذارا نهائيا لمدرسة العاصمة الخاصة

2018-01-12 - 1:49 م

مرآة البحرين: وجهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً نهائياً إلى مدرسة العاصمة الخاصة، وذلك في ضوء المخالفات والتجاوزات المتكررة التي ارتكبتها هذه المدرسة، وتم رصدها في تقارير المتابعة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.

فعلى الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، وتوجيه خطابات متعددة إلى الجهات المختصة بالمدرسة بضرورة تعديل أوضاعها وفقاً للقانون، وطلب إزالة المخالفات حرصاً على مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم، فقد تبين أن هذه المدرسة مستمرة في:

عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المسموح بها، وتجاوز العدد المقرر من الطلبة من قبل الوزارة وهو (290) طالب وطالبة طبقاً للترخيص الممنوح لها، حيث تم تجاوز هذا العدد إلى (504).

إضافة إنشاءات جديدة داخل المدرسة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بحسب ما ينص عليه القانون.

وفي ضوء استمرار المدرسة في عدم الالتزام بشروط الترخيص، ومن منطلق حرص الوزارة على إنفاذ القانون وتوافر البيئة المدرسية المناسبة للطلبة، قررت الآتي:

رفض طلب المدرسة بفتح المرحلة الإعدادية، وذلك لعدم مناسبة المبنى الحالي وعدم توافر متطلبات السماح بفتح هذه المرحلة. وقف قبول طلبة جدد في المدرسة أو التحويل إليها من مدارس أو رياض أطفال أخرى. إلزام المدرسة باحترام سقف القبول المقرر لها من قبل الوزارة. منح المدرسة مهلة قصوى إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018م لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت رسمياً اتخاذها إجراءات عملية بجعل المبنى المستخدم متناسباً مع أعداد الطلبة المسجلين، مع الالتزام بالمعايير المقررة وشروط الأمن والسلامة.

وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإن وزارة التربية والتعليم، ومن منطلق مسئوليتها القانونية والتعليمية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم، سوف تتخذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص المدرسة وتحويل الطلبة إلى مدارس أخرى.