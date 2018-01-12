سائقو حافلات النقل الخاص: سنضطر لرفع أسعارنا 30 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود

2018-01-12 - 1:52 م

مرآة البحرين: قال سائقو حافلات النقل الخاص إن رفع أسعار الوقود سيضطرهم إلى رفع الأسعار 30٪ إذا لم تعد الجهات المعنية النظر في هذا القرار.

وقال علي بدر أحد سائقي النقل الخاص لصحيفة الأيام "إن زيادة سعر الوقود سيدفعنا في المقابل الى زيادة الأسعار ما سيؤثر على الزبائن" مناشدا المسؤولين "إعادة الأسعار كما كانت عليه في السابق أو إيجاد حلول بديلة".

بينما قالت (أم وعد) "وضعنا الآن بين أمرين، إما رفع الأسعار أو البقاء على السعر القديم وكلاهما مر .. ففي الخيار الأول سيكون المتضرر هو الزبون أما الخيار الثاني فالمتضرر هم سائقو الحافلات؛ لهذا السبب نريد حلا ينصف الجميع".