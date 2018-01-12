السجن سنة وسنتين لخمسة متهمين بالتجمهر وحرق الإطارات في السهلة الجنوبية

2018-01-12 - 1:55 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين وبحبس ثلاثة آخرين لمدة سنة عن تهمة التجمهر وحرق إطارات ومهاجمة الشرطة بالمولوتوف والأسياخ الحديدية في السهلة الجنوبية.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 23 مايو/أيار 2017 أشعلوا وأخر حدث وأخرون مجهولون عمدا حريقا في مال منقول وكان من شأن تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وأخر حدث وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغايه التي تجمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وقالت المحكمة إن المتهمين الثاني والثالث والخامس قد بلغوا الخامسة عشر ولم يتجاوزوا الثامنة عشر بتاريخ ارتكاب الواقعة الامر الذي يتعين معه اعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70&71 من قانون العقوبات، ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين الأول والرابع بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات، وتحكم بمعاقبه المتهمين الاول والرابع بحبس كلا منهما سنتين وبحبس المتهمين الثاني والثالث والخامس سنة واحدة، ومصادرة المضبوطات .