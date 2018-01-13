العفو الدوليّة: أحكام إعدام في البحرين بحق 6 بعد محاكمات عسكرية جائرة

2018-01-13 - 12:42 ص

مرآة البحرين: صدر عن منظّمة العفو الدولية بيان (12 يناير/كانون الثاني 2018) أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة متّهمين تمّت محاكمتهم في المحكمة العسكرية في البحرين.

وعبّرت المنظّمة أيضًا في بيانها عن قلقها حيال المحاكمة التي تجري حاليا للشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية التي حلّها النظام، وكذلك محاكمات المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. ومن ضمن الأمور التي أثارتها المنظّمة في بيانها كذلك استمرار استهداف عائلة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي.

ودعت منظمة العفو الدولية في البيان إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العسكرية العليا ضد المدعى عليهم الستة، 5 مدنيين و1 عسكري، وأيضًا إلى إلغاء أحكام السجن ضد المدعى عليهم الـ 12 الباقين في القضية ذاتها، وأن تحال القضية إلى محكمة عادية مختصة.

كما وحثّت المنظمة السلطات البحرينية على وقف إسقاط الجنسيّة، الأمر الذي يخلّف أفرادًا عديمي الجنسيّة.

وشدّدت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب والشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجّهة ضدّهم. وناشدت المنظّمة سلطات البحرين برفع حظر السفر المفروض على النشطاء والمعارضين.