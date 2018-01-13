النواب لن يقاطعوا الجلسة المقبلة احتجاجا على رفع أسعار البنزين - صحيفة

2018-01-13 - 1:41 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن النواب يتجهون إلى حضور الجلسة المقبلة من مجلس النواب، وأن لا مقاطعة أو رفع لجلسة الثلاثاء احتجاجا على رفع أسعار البنزين.

وأضاف النواب أن السبب يعود إلى توجيهات الملك بـ "إعادة هيكلة الدعم من خلال التوافق بين السلطتين فمن المحتم إعطاء الفرصة كاملة للجنة المشكلة لهذا الغرض".

وتوقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي "حضور وانتظام جميع النواب في الجلسة المقبلة" عازيا ذلك إلى "التوافق" بين السلطتين.

من جانبه قال النائب أحمد قراطة أن هناك "اجتماع تنسيقي حول مسألة إعادة هيكلة الدعم يوم الأحد (غدا).. ولكن لا بد ألا يخرج أي حل بعيدا عن وقف زيادة أسعار البنزين، أو تعويض المواطنين عن هذه الزيادة".