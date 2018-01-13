خطيب جامع علي بن أبي: الدعوة إلى المظاهرات خيانة للوطن
2018-01-13 - 1:44 م
مرآة البحرين: شن خطيب جامع علي بن أبي، الشيخ عبدالرحمن الشاعر هجوما على المعارضين والمحتجين في البلاد معتبرا الداعين للمظاهرات عبر المواقع الإلكترونية، والذين يأوون المطلوبين على ذمة قضايا سياسية "خائنين للوطن".
وفي خطبة الجمعة قال إن من أعظم الخيانات "أن يكون لبعض أفراد الناس ارتباط بعلاقات خارجية ومع جهات مشبوهة الغاية منها ان يتخذهم الأعداء جسراً يعبرون منه إلى الوطن".
وأضاف "وإن من خيانة الوطن التستر على المجرمين والمفسدين وإيواء الخائنين والمجرمين" في إشارة منه إلى إيواء المطلوبين للسلطات على ذمة قضايا سياسية.
وأكمل "ومن أنواع الخيانة للوطن أيضا الإصغاء الى أولئك الذين يدعون الى الفوضى والاضطرابات والمظاهرات ويدعون إلى ما يدعون إليه عن طريق المواقع السيئة الخبيثة التي انتشرت وتنشر الفتن والفوضى بكل شر وبلاء" على حد تعبيره.
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