تأييد سجن طالبين بمدرسة الجابرية الصناعية 3 سنوات بتهمة التجمهر

2018-01-13 - 1:45 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف السادسة برفض استئناف طالب بمدرسة الجابرية الصناعية محكوم بالحبس 3 سنوات، للتقدم به بعد الميعاد القانوني وعلى طالب مستأنف ثانٍ باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة.

الطالبان كانا ضمن خمسة حكمت عليهم محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات بتهمة التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وحارس أمن بالمدرسة وإتلاف بوابة المدرسة وسيارتين.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 23 أبريل/نيسان 2013 اعتدوا وآخرين مجهولين على أعضاء قوات الأمن «شرطي ونائب عريف» فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ولم يفض الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واعتدوا على سلامة جسم المجني عليه حارس المدرسة ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وأتلفوا عمدا وآخرين مجهولين البوابة الرئيسية لمدرسة الجابرية الصناعية وكذلك أجزاء من مركبتين تابعتين لوزارة الداخلية.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول أنه استعمل القوة والعنف مع نائب عريف بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه، ولم يبلغ من ذلك مقصده، ووجهت للمتهم الرابع نفس التهمة باستعمال القوة والعنف مع شرطي أول.