رفض استئناف متهم بوضع قنبلة وهمية في سترة وتأييد سجنه 3 سنوات
2018-01-13 - 1:47 م
مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بعدم قبول استئناف شاب "17 عامًا"، محكوم بالحبس لمدة 3 سنوات، متهم بوضع عبوة متفجرة وهمية على الشارع في منطقة سترة واديان؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني بأكثر من شهرين بالرغم من صدور الحكم بحقه حضوريًا.
وتزعم السلطات أن المتهم عثر ذات يوم على اسطوانة غاز خاصة بالمكيفات بجانب أحد محلات الخياطة، فأخذها واشترى علبة "رش" أصفر اللون، وكذلك أنبوب بلاستيكي أبيض اللون، وشريط لاصق أسود اللون، ومن ثم قام برش الاسطوانة بالصبغ وقطّع الأنبوب، وثبّت الأنبوب وأسلاكًا كهربائية على الاسطوانة بواسطة اللاصق، حتى أضحت جسمًا يشبه العبوات المتفجرة.
وادعت أن المتهم توجه بالعبوة الوهمية إلى دوار السوق بمنطقة سترة "واديان" في 11 فبراير/شباط 2016، وقام بوضع ذلك المجسّم عليه، والذي أدى لإثارة الرعب والخوف في نفوس الآمنين.
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