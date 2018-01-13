رويترز: البحرين تعرض خاما للتحميل الفوري للشهر الثاني في فبراير

2018-01-13 - 1:49 م

مرآة البحرين (رويترز): أظهرت وثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن شركة نفط البحرين (بابكو) عرضت 500 ألف برميل من خام بانوكو العربي المتوسط للتحميل في فبراير شباط.

وهذا هو الشهر الثاني الذي تعرض فيه الشركة المنتجة للنفط إمدادات للتحميل الفوري.

وسيغلق العطاء في 15 يناير كانون الثاني على أن تظل العروض سارية حتى 17 يناير كانون الثاني.

وباعت بابكو الشهر الماضي شحنة للتحميل في يناير كانون الثاني من خلال عطاء بخصم أعلى من 80 سنتا عن سعر البيع الرسمي إلى يونيبك.