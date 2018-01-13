بي بي سي: البحرينيون يهددون بمقاطعة السينما

2018-01-13 - 1:50 م

مرآة البحرين: قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن "البحرينيون يهددون بمقاطعة السينما" وذلك بعد رفع أسعار التذاكر.

ونقلت في برنامجها "بي بي سي تريندنج" عن المغردين الذين دشنو هاشتاغ "مقاطعة_السينما" على خلفية رفع أسعار التذاكر 500 فلس، لتصبح 3 دنانير ونصف.

وأوضحت "عبر المستخدمون عن رفضهم الكامل لأي زيادة في الأسعار، خاصة في إطار ارتفاع سعر البترول في الدولة الأسبوع الماضي، وأكدوا على استعدادهم لمقاطعة السينما لإظهار قوة المستهلك الاقتصادية وقدرته على التحكم بالعرض والطلب".

وختمت بالقول "يأتي ذلك في إطار صرخات غاضبة في عدد من الدول العربية حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية والظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون، والتي سميت في الكثير منها بـ«احتجاجات الخبز»".