2018-01-13 - 1:54 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيمدد تعليق عقوبات إيران المرتبطة بالاتفاق النووي للمرة الأخيرة لمنح واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق المبرم في العام 2015.

وقال ترامب في بيان "هذه فرصة أخيرة".

وقال البيان "في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور".