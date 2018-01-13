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إيران: الاتفاق النووي مع القوى العالمية غير مطروح لإعادة التفاوض
2018-01-13 - 1:56 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي بين بلاده وقوى عالمية يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف.
وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران لإمهال واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وقال ظريف في حسابه على تويتر "سياسة ترامب وإعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه".
وتابع قائلا "بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران".
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