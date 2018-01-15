محكمة التمييز تنطق اليوم بالحكم النهائي في إعدام ماهر الخباز

2018-01-15 - 3:58 ص

مرآة البحرين: تنظر محكمة التمييز الاثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2017) في الحكم بإعدام ماهر الخباز الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء مقتل شرطي باكستاني في السهلة.

وقال أحمد الخباز شقيق ماهر "اليوم نعيش حالة من القلق لم نعش سابقاً مثيل لها وخصوصاً بعد تفاجئنا باتصال يفيد بأن محكمة التمييز سوف تنطق بالأحكام على اخوتي ومن ضمنهم أخي ماهر الخباز الذي لم يفارقه حكم الاعدام لمدة خمس سنوات".

والمتهمون في القضية 9 أشخاص 4 منهم أشقاء هم ماهر، فاضل، محمد ومرتضى الخباز، إلى جانب عيسى وإبراهيم شبيب، وفلاح وفؤاد فضل وخليل القصاب.

وتواجه البحرين ضغوط حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مزيد من المعارضين بعد تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين في 15 يناير العام الماضي.