حجز قضية نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن للحكم في 21 فبراير

2018-01-15 - 12:34 م

مرآة البحرين: حجزت محكمة بحرينية (الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018) قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والحقوقي البارز نبيل رجب للحكم في 21 فبراير/شباط 2018، وذلك وفق ما ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان.

ويحاكم رجب في هذه القضية بسبب تغريدات انتقد فيها الحرب التي تشنها السعودية ودول حليفة أخرى على اليمن، وتغريدات أخرى تحدث فيها عن التعذيب في سجن جو.

وفي قضية أخرى، عقدت محكمة التمييز جلسة اليوم قضت فيها بتأييد سجن رجب عامين في قضية المقابلات التلفزيونية التي أجراها مع وسائل إعلام أجنبية للحديث عن الانتهاكات في البلاد.