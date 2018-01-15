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النيابة العامة تحيل محمد خالد للمحاكمة في قضية الإساءة للإمام المهدي بعد "شكاوى من مواطنين"
2018-01-15 - 12:36 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة أخيرا المتشدد محمد خالد للمحاكمة في قضية الإساءة للإمام الثاني عشر للشيعة، الإمام المهدي، وذلك بناء على "عدة شكاوى من مواطنين"، فيما لم تأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية أنه تم تلقي "عدة شكاوى من مواطنين بشأن قيام احد الاشخاص بنشر تغريدة تسيء لأحد الرموز في طائفتهم على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث استمعت لأقوال بعض الشاكين وتم استجواب المتهم ومواجهته بالتغريدة الثابتة في حسابه وعبارات الإساءة الواردة فيها وتوجيه تهمة إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة استناداً للمادة 310/2 من قانون العقوبات وأمرت بإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي تحدد لنظرها جلسة 30 يناير/كانون الثاني 2018.
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