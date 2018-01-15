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تأجيل رفع رسوم المرور لعدم إمكانية تنفيذ القرار قبل مضي 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية
2018-01-15 - 12:51 م
مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة تعليماته بإرجاء (تأجيل) تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2018، بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور.
ولم تشر الجهات الرسمية إلى سبب تأجيل تنفيذ القرار، إلا أنه وبالعودة إلى الجريدة الرسمية، تبين أن القرار لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وقد تم نشر القرار الذي وقعه وزير الداخلية بشأن رفع رسوم المرور، في العدد 3348 الصادر في 11 يناير/كانون الثاني 2018.
للاطلاع على القرار رقم 9 الصادر من وزير الداخلية يرجى الضغط هنا
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