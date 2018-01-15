إخماد حريق في مأتم الإمام الرضا بالمالكية
2018-01-15 - 1:33 م
مرآة البحرين: تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (السبت) في مأتم الإمام الرضا، بمنطقة المالكية وتسبب في تضرر المأتم بالكامل من دون وقوع إصابات.
وتشير التفاصيل إلى أنه في الساعة الثانية عشرة من مساء السبت، فوجئ أهالي قرية المالكية بنشوب حريق في المأتم، وعلى الفور قام الموجودون في الموقع بمحاولة إخماد النيران، فيما قام أحدهم بالاتصال برجال الدفاع المدني الذين حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البلاغ، وانقسموا إلى مجموعات لكي يتمكنوا من محاصرة الحريق ومنعه من الانتقال إلى المباني المجاورة.
وقد تواجد في موقع الحريق عدد من سيارات شرطة النجدة والمرور لكي يتم غلق الشارع، حتى يتمكن رجال الدفاع المدني من القيام بواجبهم وحتى لا يصاب احد من المواطنين، وبعد إخماد الحريق فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
ومن جهة آخر ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحريق اندلع في مأتم بمنطقة المالكية بسبب ماس كهربائي.
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