الاستئاف تؤيد السجن المؤبد لمتهمين بإحداث تفجير في المعامير

2018-01-15 - 1:43 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد الحكم بالسجن المؤبد، لاثنين من أصل خمسة متهمين إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف جرافة مملوكة للداخلية، تنفيذًا لأغراض إرهابية، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ مائتين وخمسين دينارا قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أنه في 14 أغسطس/آب 2015 وأثناء ما كان الشرطة على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرون، انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار.

وتقول السلطات إنها استندت في التدليل على ثبوت الجريمة بحق المتهمين عن طريق "شهود الإثبات واعترافات المتهمين".