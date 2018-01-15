الاستئناف ترفض طعن متهم بالتجمهر وتؤيد سجنه سنتين

2018-01-15 - 1:49 م

مرآة البحرين: لم تقبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف متهم واحد من أصل 4، متهمين بالتجمهر وسد الطريق العام مستخدمين في ذلك العبوات الحارقة "المولوتوف" والتعدي على سيارة مواطن بكسر زجاج سيارته أثناء محاولته فتح الطريق، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين، فيما عوقب الآخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبإلزامهم جميعًا بالتضامن بدفع مبلغ 80 دينارًا كقيمة للتلفيات بسيارة المجني عليه؛ وذلك لتقريره بالاستئناف بعد الميعاد القانوني بحوالي سنتين من صدور الحكم في معارضته لحكم محكمة أول درجة الصادر في 5 مارس/آذار 2014.

وكانت النيابة العامة أسندت في 27 أبريل/نيسان 2013:

أولاً: أتلفوا عمدًا وآخرين مجهولين جزءً من هيكل سيارة المجني عليه ووقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذًا لغرض إرهابي.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات حارقة "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.