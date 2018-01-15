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الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة إلى البحرين
2018-01-15 - 1:52 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت الإمارات يوم الاثنين إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين.
وجاء في تقرير أوردته وكالة أنباء الإمارات أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".
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