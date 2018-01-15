الإمارات تقول إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر غادر البلاد بعد مزاعم عن احتجازه

2018-01-15 - 1:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الذي كان قد ظهر في تسجيل مصور قال فيه إنه محتجز رغما عنه غادر الإمارات.

وبرز الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني كمعارض محتمل في قطر بعد خلاف نشب في يونيو حزيران الماضي بين قطر وبعض الدول العربية من بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية. واتهمت تلك الدول قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال الشيخ عبد الله في التسجيل المصور "أنا موجود الآن في أبوظبي، ضيف عند الشيخ محمد، والحين ما عدت في وضع ضيافة صرت في وضع حجز وقالوا لي ما تطلع".

وأضاف "مجرد أبلغكم أنه إذا صار علي حاجة فأهل قطر بريئون منها".

ولم يتسن حتى الآن التحقق من صحة التسجيل.

كان مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية قال إن الشيخ عبد الله أتى إلى أبوظبي ضيفا بناء على طلبه بعدما فرضت الحكومة القطرية قيودا عليه.

وقال المسؤول في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية "هو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أي تدخل يعيق هذا الأمر"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن وجهته.

ووصف المسؤول ما تردد عن احتجاز الشيخ عبد الله رغما عنه بأنه "افتراءات" مؤكدا أن "هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر في إدارتها لأزمتها" بحسب الوكالة.

وقالت قطر إن غياب وسائل الاتصال مع أبوظبي جعل من الصعب التأكد مما حدث للشيخ عبد الله، لكنها تراقب الوضع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "قطر من حيث المبدأ تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه".

وقال علي النعيمي رئيس تحرير موقع إخباري إماراتي على الإنترنت والذي يرأس أيضا دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إن الشيخ عبد الله توجه في الأصل إلى العاصمة الإماراتية، حيث يوجد له معارف أسرية، بناء على طلبه لخوفه على سلامته في قطر.

وذكر النعيمي أنه يعتقد أن قطر لفقت التسجيل.

وانتقد الشيخ عبد الله أبناء عمومته في الدوحة خلال مقابلات مع وسائل إعلام خليجية، وظهر بصحبة مسؤولين سعوديين.