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الجزيرة: قطر تنفي اعتراض مقاتلات لطائرة إماراتية
2018-01-15 - 1:56 م
مرآة البحرين (رويترز): نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية نفيه يوم الاثنين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية مدنية كانت في طريقها للبحرين.
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