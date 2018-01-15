» الخليج

الجزيرة: قطر تنفي اعتراض مقاتلات لطائرة إماراتية

2018-01-15 - 1:56 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية نفيه يوم الاثنين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية مدنية كانت في طريقها للبحرين.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus