الفرنسية: المحكمة العليا في البحرين تثبت الحكم ضد النّاشط نبيل رجب

2018-01-15 - 2:00 م

مرآة البحرين (خاص):قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنّ محكمة النّقض في البحرين ثبّتت اليوم الاثنين الحكم الصادر بالسّجن لمدة عامين ضد النّاشط البحريني البارز نبيل رجب، والذي أدين على خلفية تصريحات للصحافة كان قد انتقد فيها الحكومة، وفقًا لما ذكره مصدر قضائي.

وأكد كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية القرار الصّادر عن المحكمة.

وكانت منظمات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش قد انتقدت محاكمات رجب، ووصفتها منظمة العفو بأنها "هزلية".

وكان رجب قد أدين في يوليو/تموز بـ "نشر الشائعات والأخبار الكاذبة" وحُكِم عليه بعامين في السّجن بسبب مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.

واستأنف رجب الحكم، غير أنّ محكمة بحرينية أيدته [الحكم] في نوفمبر/تشرين الثاني. الجدير ذكره أنّه لم يعد باستطاعة نبيل رجب استئناف الحكم الصادر اليوم.

ويواجه رجب أيضًا احتمال السّجن 15 عامًا في قضية أخرى تتعلق بتغريدات انتقد فيها السّعودية وحلفاءها، بمن في ذلك البحرين، بسبب دورهم في الحرب على اليمن.

وقال المصدر القضائي، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن رجب سيواجه جلسة استماع جديدة في 21 فبراير/ شباط المقبل.