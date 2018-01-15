النيابة تحيل 5 متهمين للمحاكمة بتهمة إحداث تفجيرات أدى أحدها لقتل شرطي

2018-01-15 - 2:31 م

مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وإحداث عدة تفجيرات أدى احدها إلى قتل الشرطي سلمان أنجم, وقد تم إحالة خمسة متهمون إلى المحكمة المختصة احدهم محبوس وأربعة متهمون هاربون وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها و إحداث تفجيرات وحيازة مفرقعات والأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والقتل العمد والشروع في قتل أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية وإتلاف أموال مملوكة للغير ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20 فبراير/شباط 2018 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت الداخلية أعلنت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أنها ألقت القبض على أحد المتهمين في تفجر حافلة شرطة بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أسفر عن مقتل الشرطي سلمان أنجم وإصابة 9 آخرين.

ووفق الداخلية فإن المتهم عمل مع آخر متواجد بالخارج، ضمن خلية على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أن الكشف عن هذه الخلية الإرهابية ساهم في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات معينة في الدولة بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط في البلاد وذلك بعد رصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذه الجرائم الإرهابية.

وأكدت الداخلية أن الخلية تضم كلا من "قاسم عبدالله علي «قاسم المؤمن» هارب وموجود بإيران، مُسقطة جنسيته ومحكوم بالمؤبد في قضايا سياسية، والمسؤول عن تنسيق تدريب العناصر الإرهابية، صادق جعفر آل طوق هارب وموجود بإيران، زهير ابراهيم جاسم عبدالله، مقبوض عليه، شارك في التخطيط وتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية، وتلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة بإيران، وضبط بحوزته هاتف مشفر تم برمجته بإيران ويعمل بشريحة إيرانية للتواصل بين عناصر الخلية الإرهابية وتبادل الرسائل المشفرة بينهم، ومهدي إبراهيم جاسم عبدالله وهو هارب وموجود في إيران، ومحكوم بـ 30 سنة في قضايا سياسية، ومحمد مهدي محمد حسن، هارب.