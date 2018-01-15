البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية قادمة من الإمارات

2018-01-15 - 2:35 م

مرآة البحرين: دانت وزارة الخارجية البحرينية الإثنين (15 يناير/كانون الثاني 2018) اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية للبحرين.

وقالت الوزارة في بيانها "تدين البحرين بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين خلال رحلتها الاعتيادية صباح اليوم (رحلة طيران الإمارات رقم 837)، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944".

وأضافت الخارجية البحرينية أن ما وصفته بـ "السلوك العدائي" من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، "بات متكررًا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديدًا على حياة المدنيين".

وشددت في ختام بيانها على وقوف البحرين إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.