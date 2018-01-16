البحرين ستتخذ إجراءات مع الجهات الدولية لاعتراض مقاتلتين قطريتين مسار طائرة مدنية

البحرين تقول إن قطر قطعت مسار رحلة إماراتية كانت في طريقها لمطار البحرين

2018-01-16 - 7:26 ص

مرآة البحرين: قالت هيئة شئون الطيران المدني البحرينية إنه ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اعتراض مقاتلتان عسكريتان قطريتان مسار طائرة للخطوط الجوية الإماراتية كانت في طريقها للبحرين.

وقالت الهيئة إنها ستتخذ الاجراءات مع الجهات الدولية المعنية برفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، على الرغم من نفي السلطات القطرية.

وفي تقرير عن الحادثة حدوث التي قالت إنها وقعت صباح هذا اليوم (أمس) 15 يناير 2018 جاء فيه، إنه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة إعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الإشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الامر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

كما تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي و جاري التحقيق بالواقعة.