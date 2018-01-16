البحرين تعزي العراق في ضحايا هجومي بغداد الإرهابيين

2018-01-16 - 2:13 م

مرآة البحرين: دانت وزارة خارجية البحرين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة بغداد بجمهورية العراق وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت الخارجية في بيان لها تضامن البحرين مع العراق في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الرامية الى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، مجددة موقف البحرين الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.