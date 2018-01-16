الأشغال تلقت 975 طلبا خلال الربع الأخير من العام 2017

2018-01-16 - 2:18 م

مرآة البحرين: قال مدير إدارة الاتصال في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فهد قاسم بوعلاي بأن مجموع الطلبات التي تلقتها إدارة الاتصال خلال الربع الرابع من العام 2017 قد بلغت 975 طلباً.

وأضاف بوعلاي "استطاع فريق الاتصال تحقيق السرعة في الاستجابة للطلبات والشكاوى حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوى التي تم الرد عليها في غضون 10 أيام من تاريخ الاستلام خلال الربع الأخير من العام 2017 حوالي 331 طلباً وشكوى من إجمالي ما تم استلامه".

وقد بلغ عدد الطلبات التي تلقاها قطاع الطرق خلال الربع الأخير من العام الماضي 733 ما بين طلب وشكوى في حين بلغ عدد الطلبات التي تلقاها قطاع الصرف الصحي خلال نفس الفترة 158 طلباً وشكوى فيما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها القطاعات الأخرى 3 طلبات .

وأوضح مدير إدارة الاتصال أن شهر نوفمبر قد شهد اعلى معدل طلبات بواقع 374 طلباً يليه شهر أكتوبر بواقع 304 طلبات ثم شهر ديسمبر بواقع 216 طلباً.

وعن تصنيف الطلبات والشكاوى بحسب المصدر أوضح فهد بوعلاي قائلاً : إن اغلب الطلبات تأتي عبر تطبيق نظام تواصل حيث تلقت الوزارة حوالي 641 طلبا عبر التطبيق، يليها الهاتف بواقع 276 طلب، ثم بلاغات المواطنين من خلال الحضور الشخصي بواقع 29 طلباً، ثم الانستغرام بواقع 17 طلب، و5 طلبات بثت عبر الاذاعة، و 3 طلبات في كل من الصحف والتوتير، وطلب واحد ورد ضمن الخطابات الكتابية.

وبشأن أكثر أنواع الطلبات المتكررة في قطاع الطرق أشار بوعلاي إلى أنها تتمثل في صيانة الأرصفة والطرقات وإنشاء مواقف للسيارات ورصف الطرق الجديدة، اما عن اكثر الطلبات المتكررة في قطاع الصرف الصحي فهي إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وإنشاء فتحات لتصريف مياه الأمطار وتوصيل المنازل بشبكات الصرف الصحي.