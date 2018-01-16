السعودية والإمارات والبحرين لم يشاركوا في اجتماع البرلمانات الإسلامية في طهران على الرغم من تلقيهم دعوات رسمية - مسؤول

2018-01-16 - 2:30 م

مرآة البحرين: قال مساعد رئيس مجلس النواب الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، أنه بالرغم من توجيه دعوات رسمية إلى السعودية والبحرين والإمارات للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات الدول الإسلامية بطهران، إلا أنها لم تبعث مندوبين عنها إلى هذا الاجتماع.

وأضاف: بالرغم من توجيه دعوات مباشرة إلى السعودية والبحرين والإمارات وفي نفس الوقت إرسال دعوات لهذه الدول عن طريق ممثلية إيران في الأمم المتحدة وبشكل متزامن من قبل أمانة هذا المؤتمر، فلم تحدد السعودية والبحرين والإمارات ممثلا عنها لحضور هذا المؤتمر.

وأردف: توقعنا أن تشارك هذه الدول في هذا المؤتمر بعيدا عن السياسة والتطرف والعدائية، نظرا إلى التركيز على قضايا العالم الاسلامي ومن بينها القدس والتعاون والتضامن بين الدول الإسلامية، وبغض النظر عن عن القضايا الثنائية وقطع السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأسف عبداللهيان لتصرفات السعودية تجاه دول العالم الإسلامي واصفا إياها بـ "غير البناءة"، معربا عن أمله في أن "تسود العقلانية سلوك حكام السعودية".