الطيران المدني الإماراتي: رادارات البحرين رصدت المقاتلات القطرية التي اعترضت الطائرتين

2018-01-16 - 2:36 م

مرآة البحرين: قال سيف السويدي، مدير هيئة الطيران المدني بالإمارات، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2018، إن الرادارات البحرينية رصدت المقاتلات القطرية عند اعتراضها للطائرتين المدنيتين، مضيفا أن "هذه الواقعة شوهدت بالعين المجردة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السويدي لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث قال إن الحادثة شوهدت "بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات والركاب مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء."

وتابع قائلا: "إن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولي عند الساعة 10.30 صباحا وفيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 ألاف قدم في رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني."

وأضاف: "الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة.. حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار في خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدني الدولية" على حد قوله.