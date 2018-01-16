بغداد تقول إن جوا من الثقة والتفاهم ساد المحادثات مع إقليم كردستان
2018-01-16 - 2:49 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت الحكومة المركزية في العراق إن "جوا من الثقة والتفاهم" ساد المحادثات التي عقدت يوم الاثنين مع إقليم كردستان شبه المستقل لتسوية صراع أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في أكتوبر تشرين الأول.
وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي أن ممثلين للجانبين التقوا في أربيل عاصمة الإقليم الواقع في شمال العراق وأن المناقشات تناولت "الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط".
وأضاف البيان "ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عددا من التوصيات".
ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.
واندلع الصراع بعد إجراء الإقليم استفتاء على استقلاله في نهاية شهر سبتمبر أيلول مما أثار غضب دول مجاورة منها تركيا وإيران، اللتان تعانيان من أقليات كردية لديهما، وتوبيخا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما أكبر داعمين في الغرب لأكراد العراق.
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