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84 ألف قضية تم إحالتها للنيابة العامة في 2017
النائب العام علي فضل البوعينين
2018-01-17 - 6:16 ص
مرآة البحرين: قال النائب العام علي فضل البوعينين إن إجمالي القضايا الواردة للنيابة 84 ألف و442 قضية في 2017، وتم التصرف في 83 ألف و520 قضية منها.
وأظهرت الإحصائيات عدد القضايا التي تم التصرف فيها من النيابة الكلية والتي بلغت 2183 قضية تم التصرف فيها بالكامل، بينما بلغ إجمالي القضايا الواردة للنيابة 84442 قضية في 2017، وتم التصرف في 83520 قضية منها.
وأضاف "كان نصيب نيابة العاصمة منها 28090 قضية، وبلغت القضايا المعروضة على نيابة المرور 100183 قضية، و5126 قضية على نيابة الجرائم الإرهابية، و 4653 قضية على نيابة الأسرة والطفل".
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