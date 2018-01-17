قناة الإخبارية: السعودية تسقط صاروخا يمنيا

2018-01-17 - 6:35 ص

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية أن القوات السعودية أسقطت يوم الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية على منطقة جيزان في جنوب السعودية.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى كما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار.