مجلس النواب يفشل في تمرير مقترح بوقف رفع أسعار البنزين

2018-01-17 - 12:43 م

مرآة البحرين: أخفق مجلس النواب في جلسته أمس في تمرير اقتراح بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الملكية بشأن التوافق مع السلطة التشريعية في موضوع إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ومطالبتها بوقف قرار رفع أسعار البنزين الى حين التوافق.

وتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة لعدم وجود نصاب قانوني من النواب مما اضطر رئيس المجلس أحمد الملا إلى رفع الجلسة، وذلك بعد الاستراحة، وكان الطلب مقدما من النائب محمد الأحمد وعدد من النواب.

وكانت بداية الجلسة قد شهدت مشادات نيابية بين بعض النواب والنائب خالد الشاعر، وذلك ردا على مداخلة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين التي ذكرت في مضبطة الجلسة الماضية أن المجلس توافق مع الحكومة على قرار رفع سعر البنزين ضمن برنامج عمل الحكومة.

النائب خالد حاول إثبات أن هناك توافقا بالفعل، واشتدت المشادات بين الشاعر وأحمد قراطة وعدد من النواب الذين أكدوا نفيهم لهذه المعلومة التي ذكرها الوزير، بينما أكد الشاعر أنه تم التوافق في لجنة إعادة الدعم، قائلا: لماذا نخدع المواطن ونلف وندور عليه.. تريدون دعما ولا تريدون ديونا؟!

الوزير غانم البوعينين قال: إنني تحدثت عن برنامج عمل الحكومة، وفهم النصوص قد يختلف واجتماع اللجنة المشتركة لبحث إعادة هيكلة الدعم.

وقرر المجلس بعد التصويت حذف عبارة وزير المجلسين بتوافق مجلس النواب على زيادة الأسعار من المضبطة.