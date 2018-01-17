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الصحة توقف موظفا عن العمل وتحيله إلى التحقيق في قضية فيديو "طواقم الإسعاف"
جزء من المقطع المصور لسيارة الإسعاف
2018-01-17 - 12:58 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الصحة إنها فتحت تحقيقا في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طواقم الإسعاف خلال تأدية مهام العمل.
وأضافت في بيان لها إنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة "والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية وذلك بتوقيف الموظف وإحالته للجنة التحقيق بعد أن قام بتصوير ونشر المقطع المسجل والذي لا تقبله جملة وتفصيلا".
وأكدت وزارة الصحة بأن "تصوير المقطع وبثه كان تصرف شخصي لأحد العاملين بالقطاع الصحي، وهو أمر مرفوض ويتعارض مع سياسة الوزارة من حيث المبدأ الذي تنتهجه وتطبقه من خلال وضع شروط وقوانين لجميع العاملين بالمرافق الصحية للالتزام بمواثيق ورسالة المهنة الصحية النبيلة التي يقومون بها، وتتوجب الحفاظ على خصوصية العمل والمرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء.
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