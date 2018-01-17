وفد نيابي يزور بغداد تلبية لدعوة من مجلس النواب العراقي

2018-01-17 - 1:04 م

مرآة البحرين: يشارك وفد مجلس النواب برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في زيارة رسمية إلى جمهورية العراق بدعوة من مجلس النواب العراقي، وذلك في إطار برنامج الزيارات الرسمية التي يعقدها مجلس النواب إلى المجالس التشريعية بالدول العربية، ويضم الوفد كلاً من النواب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومجيد العصفور، وحمد الدوسري، وخالد الشاعر، ومحمد الجودر.

ومن المزمع أن يعقد وفد مجلس النواب اجتماعاً رسمياً مع فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وإبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، والأمين العام لمجلس النواب العراقي وعدداً من رؤساء اللجان البرلمانية بمجلس النواب العراقي.